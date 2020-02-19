Yeni tanıklar dinlendi

Suna ERDEN

Girne’de 2019 yılı Ağustos ayında iş FEO Elegan isimli siteye düzenlenen yasa dışı sanal bet baskını sonrası tutuklanan iş adamı Bulut Akacan ile aynı suçlama ile yargılanan 11 sanık hakkındaki davaya dün devam edildi.

Girne Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada Akacan Holding’e su satışı yapan Pakcan LTD direktörü Sedat Pakaki ile Kalebet isimli yasa dışı sanal bet sitesinin eski çalışanı Sezgin Şen tanık kürsüsüne çıktı.

Tanık Sedat Pakaki, Akacan Holding LTD. isimli iş yerine su temin ettiklerini, siparişleri internet üzerinden aldıklarını ve faturaları MDA şirketine kestiklerini anlattı.

Tanık,“ Parayı peşin aldığımız için faturayı hiç imzalatmadık. Soruşturma başlatılınca tüm faturaları polise teslim ettim” dedi.

Tanığın kısa beyanından sonra tanık Sezgin Şen dinlendi.

Sezgin Şen, 2017 yılında Girne’de Akacan Holding isimli işyerinde çalışmaya başladığını söyledi. Tanık Şen, emlak, sigorta, ön muhasebe işleri yaptığını ancak evlilik hazırlığı için aldığı paranın yetmediğini belirtti.

Duyunca başvurdum

Şen, işe girdikten bir süre sonra Akacan Holding bünyesinde sanal bet oynatıldığını duyduğunu ve bu işlerin sorumlusunun Dürem Varoğlu olduğunu öğrendiğini anlattı. Tanık, Varoğlu ile sanal bet alanında da çalışmak istediğini söylediğini, talebinin üç gün sonra kabul edildiğini aktardı. Tanık, saat 17.30’dan önce şirkette daha sonra da sanal bet işlerinde çalıştığını ifade etti. Tanık, kendisinin ofisten diğer çalışanların ise evlerinden sanal bet hizmeti verdiklerini aktardı.

Kod adı kullanmadığını söyleyen Şen, canlı destek hizmeti verdiğini; müşterilerin şikâyetleri ve istekleri ile ilgilendiğini belirtti.

Tanık, Kalebet’te her türlü bahis oynatıldığını ifade etti. Kalebet’in sorumlularının Dürem Varoğlu ile Ayla Döşemeciler olduğunu kaydeden Şen, 3 vardiya halinde çalışıldığını aktardı.

Şen, çalışma izninin Akacan Turizm Şirketi üzerinden yapıldığını ifade etti.

2 ay çalıştım

Çalışanların kendi aralarında Skype ile iletişim kurduklarını, kod isim kullandıklarını anlatan şen, tanınmamak için bu yola başvurduklarını söyledi.

Şen, 2 ay çalıştıktan sonra yasal olmadığı ve bir türlü lisans alamadığı için Kalebetten ayrıldığını, gündüz şirketteki işlerine devam ettiğini ancak müdürlerinin tavrından dolayı iş tamamen bıraktığını söyledi.

Şen, “Yasal olmadığını biliyordum ama lisans almasını bekliyordum. Alamayınca ayrıldım” dedi. MDA şirketin Akacan Holding bünyesinde bir şirket olduğunu, kağıt üzerinde ise Okan Erdoğan’a ait olduğunu ifade etti.

Tanık, MDA şirketi için Girne ve Lefkoşa’daki bankalardan 15 ayrı kez olmak üzere 100, 150 ve 200 bin TL tutarlarında toplam 1 milyon 600 bin TL para çekilişleri olduğunu kaydetti. Tanık çektiği paraları ya şirket muhasebesine ya da Dürem Varoğlu ve Ayla Döşemeciler’e teslim ettiğini söyledi.

Kıbrıslıları oynatmıyorduk

Şen’in ifadesinin ardından sanık avukatları sorular yöneltti. Avukat Serhan Çınar, tanık Şen’e Kalebet’in domainin nereye ait olup olmadığını bilip bilmediğini sordu.

Tanık ise bilmediğini ancak yurt dışında lisansı olduğunu ifade etti.

Çınar, tanığa Kalebet’in yasal olmadığında dair kanıya nereden vardığını sordu. Tanık ise duyum aldığını belirtti.

Çınar, sanal bet oynayanların hangi ülkelerden insanlar olduğunu sordu.

Tanık Şen, Kıbrıslı olduğu zaman oynatmadıklarını, müşterin neredeyse tamamının Türkiye’den olduğunu söyledi.

Avukat Mustafa Şener de tanığa yasa dışı bahis sitesinde çalışmış olduğunu hatırlatıp, hakkında yasal işlem yapılıp yapılmadığını sordu. Tanık ise yapılmadığını söyledi.

Şener, tanığa para karşılığında bahis oynatıp oynatmadığını sordu. Tanık oynatmadığını söyleyince Şener, bankalardan çekilen paraların kaynağının ne olduğunu bilemeyeceğini söyledi.

Tanık bunu kabul etti ve “Verilen görev üzerine çekip, teslim ettim” dedi.

Avukat Seyhan Yıldırım da Okan Erdoğan ile ilgili sorular yöneltti. Tanık Şen, Okan Erdoğan’la herhangi bir iletişiminin olmadığını söyledi.

Şen’in dinlenmesinin ardından Savcılık yeni tanıklarını mahkemeye çağırmak için süre talebinde bulundu.

Yargıç Meltem Dündar, yeni tanıkların dinletilmesi için davayı 20 Şubat saat 11.30’a tehir ederek, oturumu kapattı.