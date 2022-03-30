Yasal statüleri var

Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan geçiş yapmaya çalışırken yakalanan Nijerya uyruklu 4 kişi ile onlara kişi başı 100 Euro karşılığında yardım eden Etiendem Nkeng Emmanuel hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Biri çalışma izinli 4’ü üniversite öğrencisi olan 5 zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, 23 Mart 2022 tarihinde, saat 19.15, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından, Ercan Havaalanının batısında eski Lefkoşa yolu diye bilinen yerde operasyon yapıldığını söyledi. Polis, yapılan operasyonda, Etiendem Nkeng Emmanuel'in kullanımında bulunan HN 401 plakalı salon araç içerisinde, Uche Maxcellinus Lemoha, Paschal Chinedu AnugomPhilip Bıenose ve Shafiqullah Haqmal’ın tespit edildiğini ifade etti.

Polis, yapılan soruşturmada sonucu Etiendem Nkeng Emmanuel'den 4 şahsı kişi başı 100 Euro karşılığında Güney Kıbrıs’a geçirmeye çalıştığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, Emmanuel'in tasarrufunda tespit edilen cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını anlattı.

Polis, Etiendem Nkeng Emmanuel ile Shafiqullah Haqmal’ın gönüllü ifade vererek işlemiş oldukları suçlarını itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlıların KKTC’de yasal statüde bulunduklarını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme çalışma izinli olan Etiendem Nkeng Emmanuel ile öğrenci izinleri bulunan Uche Maxcellinus Lemoha, Paschal Chinedu AnugomPhilip Bıenose ve Shafiqullah Haqmal’ın kişi başı 15 bin TL teminat yatırmaları şartıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. Mahkeme dava bitinceye kadar zanlıların yurt dışına çıkışına da engel koydu.