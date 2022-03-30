Suçüstü yakalandı

Hüseyin ÇİÇEK

Alkole son yapılan zamlarla birlikte içki fabrikalarından hırsızlık olayları başladı. Gazimağusa’da Ahmet Doğan isimli şahıs, iki farklı tarihte alkollü içki dağıtımı yapan araç içerisinden 7 bin 560 TL değerindeki içkileri sirkat ettiği tespit edilerek tutuklandı. “Araç içerisinden sirkat” ve “Mülke tecavüz” suçlamaları ile hakkında soruşturma başlatılan zanlı Doğan tutukluluk talebi ile dün mahkemeye çıkarıldı. Polis mahkemede, zanlı Doğan’ın polise verdiği izahatta söz konusu içkileri bir şahıstan satın aldığı beyanında bulunduğunu ancak zanlının kasalar içindeki Rakı türü içkileri kendi aracına aktardığı sırada tespit edilerek suçüstü alıkonulduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

İkinci defada yakalandı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Şükrü Hafız, zanlının, 25 Mart 2022 tarihinde, saat 19.00 sıralarında, araçla Selim ve Oğlu Sema İçkileri LTD’e giderek, içeride muhafaza edilen, 5 bin 400 TL değerinde 5 kasa 60 şişe rakıyı sirkat ettiğini açıkladı. İhbar üzerine bölgede pusu görevine başlandığını belirten polis, zanlının, 28 Mart 2022 tarihinde saat 19.00 sıralarında, yine aynı şekilde bölgeye gelerek içeriye girdiğini ve aynı araçta muhafaza edilen 5 kasa rakıdan 2 kasayı çaldığı sırada suçüstü yakalandığını anlattı.

“Parasını verdim, satın aldım”

Zanlının içkileri işyerinde çalışan birinden satın aldığını iddia ettiğini de aktaran polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.