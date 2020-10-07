Manga 12 bin lira ödedi 

Suna ERDEN

Lefkoşa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ile yakalanan Randy Richard Ebakoleane (32), Ahmet Manga (35) ve Emmanuel Asuquo Umoh (28) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, uyuşturucu satıcısı olduğu belirtilen zanlı Manga’nın 12 bin 500 TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Soruşturmayı yapan polis, 30 Eylül 2020 tarihinde bir polis ekibi tarafından Randy Richard Ebakoleane’nin evinde yapılan aramada bir gram hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, Randy Richard Ebakoleane’nin uyuşturucu maddeyi Ahmet Manga’dan 300 TL’ye aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Polis, , Ahmet Manga’nın Emmanuel Asuquo Umoh’un evinde tespit edildiğini ve makul güç kullanılarak tutuklandığını anlattı.



Polis, zanlıların tasarrufunda tütünle karışık iki adet elle sarılı içinde uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve 5 gram hintkeneviri olduğuna bulunarak emare alındığını belirtti.Zanlıların 5 gündür tutuklu olduğunu kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

En yüksek teminat Manga’ya

Mahkeme, Randy Richard Ebakoleane’nin 5 bin, Emmanuel Asuquo Umoh’un 7 bin ve Ahmet Manga’nın ise 12 bin 500 TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.

Mahkeme, Ebakoleane ile Umoh için birer kefilin 50 bin, Manga için ise iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargı kararı verdi.

