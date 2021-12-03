Yaslı gitti şen çıktı

Suna ERDEN

Girne’de 2021 yılı Eylül ayı içerisinde bir casinoda sahte dolarla oyun oynadığı tespit edilerek, tutuklanan Bülent Büyüknacak hakkındaki yargı süreci tamamlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 yıl ve ömür boyu hapis öngören sahte para tasarrufu ve tedavüle sürme suçlarından yargılanan sanık 3 ay hapis cezasıyla kurtuldu.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde kararı okuyan Kıdemli Yargıç Alev Ulunay, sahte para tasarrufunun 7 yıl, tedavüle sürme suçunun ise ömür boyu hapis öngördüğünü ifade etti.



Yargıç Ulunay, sanığın 2021 yılı Eylül ayı içerisinde Girne’de bir casinoda 100 dolarlık sahte banknotu tedavüle sürdüğünü ifade etti.Ulunay, yapılan aramada sanığın tasarrufunda 7 adet daha 100 dolarlık sahte banknot bulunduğunu söyledi.Sahte para tasarrufu ve tedavüle sürme suçlarının yaygınlaşma eğilimi gösterdiğini, ticari yaşamı olumsuz etkilediğini ifade eden Ulunay, bu tür suçlara caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini dile getirdi.Ulunay, sanığın sabıkasız olmasını, pişman olup özür dilemesini ve davalarını kabul etmesini lehine değerlendirdiklerini ifade etti.Yargıç Ulunay, sanığı mahkum olduğu davalardan 3 ay süreyle hapse mahkum ettiklerini açıkladı.