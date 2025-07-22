Yazık oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Ülkenin iki farklı bölgesinde 17 saat arayla meydana gelen trafik kazalarında 26 yaşındaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli Sefa Akgönül ile 56 yaşındaki Ömer Özoğul hayatını kaybetti. Akgönül’ün Bostancı bölgesinde uzman çavuş olarak görev yaptığı, bir yıl önce ülkeye geldiği öğrenildi. Dörtyol’da ikamet eden ve 2 evladı bulunan Ömer Özoğul’un ise bir süre önce Mesarya Belediyesi’nden emekli olduğu bilgisine ulaşıldı.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

İlk kaza 21 Temmuz 2025 tarihinde saat 00.15 sıralarında Bostancı - Taşpınar anayolunun birinci kilometresinde meydana geldi.

Yönetimindeki FC 069 plakalı salon araç ile Taşpınar istikametine doğru seyreden Sefa Akgönül, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun güney kısmından çıktı. Sürücü, önce toprak sete ardından da bir bahçeye ait çevre tellerine çarparak takla attı. Kaza sonucu ağır yaralanan sürücü Sefa Akgönül, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Bir yıllık evliydi

Hayatını kaybeden Akgönül’ün geçtiğimiz yıl dünya evine girdiği ve vatani görevini yapmak için KKTC’ye geldiği öğrenildi.

Hastanede hayatını kaybetti

İkinci kaza ise 21 Temmuz 2025 tarihinde saat 17.30 sıralarında Lefkoşa - Gazimağusa anayolu üzerinde meydana geldi.

Yönetimindeki NE 165 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyreden Ömer Özoğul, Korkuteli kavşağı yakınlarında, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Kontrolsüzce yolun soluna doğru savrulan NE 165 plakalı araç yoldan çıkarak toprak arazi içerisinde takla attı. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü Ömer Özoğul kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Emekli belediye personeliydi

Dörtyol’da ikamet eden ve 2 evladı bulunan Ömer Özoğul, bir süre önce Mesarya Belediyesi’nden emekli olmuştu.

Dörtyol’da herkes tarafından sevilen biri olan Özoğul’un beklenmedik ölümü köyü adeta yasa boğdu. Özoğul’un cenazesinin, yapılacak otopsinin ardından defnedileceği açıklandı.