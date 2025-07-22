Belçika'nın Gent kentinde düzenlenen The International Singing Week (Uluslararası Şan Haftası) etkin-liğinde Lefkoşa’yı temsil eden Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Çocuk ve Gençlik Korosu, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı'yı ziyaret etti.

LTB’den verilen bilgiye göre, ziyarette LBO Sorumlusu Direnç Sarıca, koro şefi Hare Yakula’nın yanı sıra ekipte yer alan çocuklar ve gençler de yer aldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, uluslararası temasın ülke gençliği için ne kadar önemli olduğunun bilinciyle Uluslararası Şan Haftası etkinliğine katılımları nedeniyle LBO Sorumlusu Direnç Sarıca ve koro şefi Hare Yakula olmak üzere herkese çok teşekkür etti.

LBO Çocuk ve Gençlik Korosu üyelerine katılım belgesi verildi.