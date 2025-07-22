‘Halkın sorunları  dikkate alınmalı’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Tufan Erhürman, Güvercinlik’te bölge halkıyla bir araya geldi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Erhürman, Güvercinlik’te yaptığı konuşmada, “Beş senedir ciddiyet sorunuyla karşı karşıya olunduğunu” savundu ve Cumhurbaşkanlığının, iç sorunların çözümüne de liderlik etmesi gerektiğini kaydetti. Erhürman, Ekim ayında yapılacak seçimin çok kritik olduğuna dikkat çekti.

Erhürman’a ziyaretinde CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali ile CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp eşlik etti.

Erhürman konuşmasında, geride kalan beş yılda ülkede yaşananları özetleyerek, ekonomide, sağlıkta, eğitimde yaşananları sıraladı, nüfus yapısının hızlı bir şekilde değiştiğine dikkat çekti, sorunlara karşı hiçbir şey yapılmadığını öne sürdü.

“Karma evliliklerden doğan binlerce çocuğun AB vatandaşı olma hakkının da gasp edilmeye devam edildiğini” anımsatan Erhürman, insan hakkı olan bu hakkın elde edilmeye çalışılmadığını kaydetti.

“Bu memleket tarihinde hiç bu kadar büyük bir iç güvenlik sorunuyla karşı karşıya kalmadı” diyen Erhürman, ülkenin yaşanabilir bir ülke olmaktan çıkmaya başladığını dile getirdi. “Beş senedir bir ciddiyet sorunuyla karşı karşıyayız” diyen Erhürman, Cumhurbaşkanlığının iç sorunlara da liderlik yapacağının altını çizdi.

CTP ile CHP yetkilileri görüştü

Bu arada CTP ile Türkiye’nin ana muhalefeti Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yetkilileri görüştü.

CTP’den verilen bilgiye göre, görüşmede CTP adına Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ile Milletvekili Sami Özuslu, CHP adına ise Dış Politikalar Koordinatörü İlhan Uzgel ve CHP Kuzey Kıbrıs Temsilcisi Mustafa Yürükçü yer aldı.

Görüşmede, Kıbrıs çözüm sürecine ilişkin güncel gelişmeler ve iki kardeş parti arasındaki ilişkiler ele alındı.