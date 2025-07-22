‘Bağlarımız kopmaz’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekâtının 51. yıl dönümünde KKTC’ye ziyarette bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü mesajlar verdiğini ifade etti. Tatar, Kıbrıs Türk halkının yolunun Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte olduğunu söyledi.

Tatar, Burhan Özdemir başkanlığındaki Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, MÜSİAD heyetini kabul etmekten dolayı memnuniyet duyduğunu söyleyerek, Kıbrıs Barış Harekâtının 51. yıl dönümünde KKTC’ye ziyarette bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü mesajlar verdiğini ve Kıbrıs Türk halkının yolunun Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte olduğunu söyledi.

Türkiye’den adaya getirilen suyun önemini vurgulayan Tatar, KKTC’nin öneminin Türk dünyasının en güneydeki temsilcisi olarak giderek arttığını kaydetti.

MÜSİAD’ın temsilcileriyle Avusturalya’da, İngiltere’de, Almanya’da ve Türkiye’de görüştüğüne işaret eden Tatar, KKTC’nin de bu ağın içinde olmasının önemini dile getirdi.

Deniz Albay Tek’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Deniz Albay Enis Tek ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Deniz Piyade Binbaşı Bulut Tüflis’in de yer aldığı kabulde konuşan Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51’inci yıl dönümünde KKTC'ye ziyarette bulunulmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, heyete teşekkür etti.

Mavi Vatan'ın kalbi olan KKTC’nin Türk dünyasının ayrılmaz, kopmaz, saygın bir üyesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bu nedenle Kıbrıs'ın önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile KKTC'nin yakın ve güçlü ilişkilerine işaret ederek, milli değerlere sahip çıkarak bunu geleceğe taşımak gerektiğini söyledi.

