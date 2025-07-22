20 Temmuz kutlandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 51. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’ndeki resepsiyona, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bazı bakanlar, milletvekilleri, SoloTürk ekibi, askeri erkân, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve halk katıldı.

Resepsiyonda, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser verirken, Deniz Amcazade piyano dinletisi sundu. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bandosu ile ülke sanatçılarından Bahar Gökhan, Erkan Dağlı ve Türkiye'den gelen konuk sanatçı Hakan Aysev performans sergiledi. Gecede halk dansları ekipleri oyunlar oynadı.

Resepsiyonda ayrıca, “Girne'den Yol Bağladık Anadolu'ya” şarkısını seslendiren Yasemin Kumral’ın mesajı yayınlandı.



