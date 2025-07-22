Türk müziğinin sevilen ismi Soner Olgun, geçtiğimiz cumartesi gecesi Merit Lefkoşa Hotel & Casino’da sahne aldı. Kıbrıs gecelerine renk katan organizasyonda Olgun, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Sahneye çıktığı andan itibaren salonda güçlü bir atmosfer yaratan sanatçı, repertuvarında yer verdiği halk müziği, arabesk ve klasikleşmiş eserlerle dinleyicilerden tam not aldı. “Sen Benden Gittin Gideli”, “Bu Gala Daşlı Gala”, “Kendim Ettim Kendim Buldum” ve “Mihriban” gibi sevilen parçalar büyük alkış topladı.

Zaman zaman dinleyicileriyle sohbet eden Olgun, samimi üslubuyla hem güldürdü hem duygulandırdı. Konuklar, sanatçının içten performansı ve sahne enerjisiyle müzik dolu bir gece yaşadı.

Olgun, gece sonunda Merit Lefkoşa Hotel & Casino’ya teşekkür ederek sahneden alkışlarla ayrıldı.