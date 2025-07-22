Önemli itiraf

Özlem ÇİMENDAL



Barış Harekatı sonrasında kurulan hükümetlerde İskan Bakanlığı ve Başbakanlık yapan, daha sonra Meclis Başkanı seçilen Hakkı Atun, mülkiyetle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Diyalog Gazetesi’ne konuşan Atun “Zamanında tahsisten hak sahiplerine satış hakkı tanımamız büyük hataydı. Birçok kişiyi zengin ettik” dedi.

Atun “son 51 yılda geldiğimiz noktayı nasıl değerlendirirsiniz” şeklindeki sorumuzu şöyle yanıtladı:

“KKTC ilan edildikten bu yana geçen sürede kesinlikle istediğimiz ve hak ettiğimiz yere ge-lemedik. KKTC’yi ilan ettiğimiz ilk dönemlerdeki canlılık ve heyecanımızı da yitirdik. Şimdilerde o heyecanımız tamamen sönmüş durumdadır. Rum bizi her gün biraz daha geriye çekiyor. Rum 50 yıldır hala federasyonu kabul etmiyorsa biz de kendi yolumuza bakmalıyız. Başımızın çaresine bakmalıyız. Şu an izlenen siyaseti de attığımız adımları da doğru buluyorum. Bugün savunulan iki devletli politika daha güçlü ve canlı şekilde gündeme getirilmeli.

Dış temsilciliklerimiz atıl durumdadır. Onları da canlandırmamız ve daha faal hale getirmemiz, kendimizi dışarıya anlatmamız ve savunduğumuz doğruları gösterebilmeliyiz.”

Mülkiyette çok büyük hata yaptık

Hakkı Atun, son 51 yılın önemli yanlışlardan birinin de mülkiyet meselesi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Rumların bizi köşeye sıkıştırdığı noktalara çözüm üretmeliyiz. Mülkiyet meselesinde karşı ataklar yapmalıyız. Çaresiz değiliz. Hukuki adımlar atmalıyız. BM’ye şikayet ile yetiniyoruz, bu yetmez. Rumların her hamlesine karşı iyi hazırlanıp, çalışmalı ve karşı hamlelerimiz olmalı. İçeride de tedbir almalıyız. Zamanında tahsisten hak sahiplerine satış hakkı tanımamız büyük hataydı. Birçok kişiyi zengin ettik. Bu hatayı es geçtik. Yine de şanslıyız ki Türkiye yanımızda, Türkiye’nin desteği bizim için çok önemli ve büyük şans.”