İlgiyle izleniyor

Kıbrıs Kâğıt Sanatçıları Derneği’nin (KKSD) 8. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Türkiye’deki Kâğıt Sanatçıları Derneği (KSD) iş birliğinde düzenlediği "Paper Touch 2" sergisi, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi sanat galerisinde açıldı. Sergi 22 Aralık'a kadar gezilebilecek.

Verilen bilgiye göre, sergi açılışına KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve Ankara Eğitim ve Kültür Ataşesi Bünyamin Merhametsiz de katıldı.

Proje dahilinde KKSD ve KSD dernek üyelerinin katılımıyla Ankara’daki karma sergiye eserleriyle katılan sanatçılar şunlar:

"Ae Hee Kang, Berna İşbilir Aydın, Çiğdem Özdemir, Dilek Menteş, Emel Samioğlu, Eser Keçeci, Fatma Özok, Feza Aygın Sanıvar, Gonca Akbudak Karacagil, Güzin Ayrancıoğlu, Hakan Pehlivan, Hülya İz Bölükoğlu, İnci Kansu, İsmet Tatar, Kemal B. Caymaz, Mandana Mehrnia, Mehveş Beyidoğlu, Mine Korudağ, Mustafa Öztunç, Nur Gökbulut, Özge Gökbulut Özdemir, Özge Yücesoy, Rana Özdoğa, Selin Güneştan, Sibel Aktaş, Şükran Tümer, Nur Çağlar, Tuğba Çelebi, Tülay Pirgalıoğlu, Vedat Çolak, Zeynep Pehlivan Baskın."

