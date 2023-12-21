Çıta yükseldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Güzelyurt ilçesi muhtarları toplantısına katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği görüşmeden bahseden Tatar, yeni siyasetin devamı, Lefkoşa Hastanesinin inşası, 400 dönümlük park yapımı ve e- devlet projesi konularının ele alındığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, turizm, yükseköğrenim ve inşaat sektörü verilerine bakıldığında pandemi döneminin aşıldığını ve çıtanın yükseldiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ve yönlendirmesiyle ülkenin gelişmesi ve kalkınması için çalışmalara devam edildiğini ifade eden Tatar, içme ve kullanma yanında suyun tarımda da kullanılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Tatar, muhtarlık maaşlarında iyileştirme yapılması, muhtarlık binalarının yapılması, geliştirilmesi ve muhtarlık hizmetlerinin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Darbaz’dan Tatar’a teşekkür

Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz ise konuşmasında muhtarları bir araya getirmesi ve muhtarlarla ilgili konularda gösterdiği duyarlılıktan dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti.

Mücahit ve şehit ailelerine verilen yemeğe katıldı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 21 Aralık Şehitler Haftası dolayısıyla Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç'ın ev sahipliğinde, mücahit ve şehit ailelerine verilen yemeğe katıldı



Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023, 02:46