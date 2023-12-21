‘Tümü iptal edilsin!’

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), “Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in Nakil Tüzüğüne aykırı şekilde görevlendirmeler yaptığı gerekçesiyle” bakanlık önünde eylem yaptı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, görevlendirmelerin hepsi iptal edilmezse haksızlığa uğrayanlar adına konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

“Çalışanlar Arasında Ayrımcılık Yapan Bakan İstemiyoruz” yazılı pankartın açıldığı eylemde, Bakan Dinçyürek’e, şahurga kabağı ve Kamu Sağlık Çalışanları Nakil Tüzüğü bırakıldı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı açıklamada, “Sağlık Bakanı’nın, kamu sağlık çalışanları arasında ayrıcalık yaptığını, keyfi ve partizanca kararlar ürettiğini savunarak”, bunu protesto etmek için bakanlık önünde toplandıklarını kaydetti.

“Nakil Kurulunda ‘beyaz sayfa açalım’ demelerine rağmen Sağlık Bakanı’nın görevlendirmeler yaptığını” öne süren Bengihan, “Tek baktığı önce benim bölgemden mi? Ve bizim partiden mi?” iddiasında bulundu.

İyi İdare Yasası’nın Bakana, “kamu ayrıcalıklarını kullanarak, adaletsizlik, ayrımcılık ve eşitsizlik yapamazsın” dediğini kaydeden Bengihan, “Kaç tane görevlendirme yaptıysa hepsini mahkemeye vereceğim KTAMS olarak… Bakanı da mahkemeye vereceğiz, imza atanları da” dedi. “Ne geldiyse başımıza bunlardan geldi” diyen Bengihan, “3-5 kişiyi mutlu edecekler diye binlerce çalışanı huzursuz ve mutsuz ettiler” şeklinde konuştu.

Sağlıkta örgütlü başka sendikalar da olduğuna işaret eden Bengihan, “Bu adaletsizlik sadece KTAMS’ın sorunu mu? KTAMS, Noel baba sendikacılığı yapmaz. Beğenmeyen üye olmasın. Benim ilkelerim, duruşum; adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk varsa ben tepki koyarım” dedi.

Bakana ‘Şahurga kabağı’

Bengihan konuşmasının ardından “Bakan Dinçyürek’e doğraması için şahurga kabağı ve okuyup, öğrenmesi için ise Kamu Sağlık Çalışanları Nakil Tüzüğü” bıraktı.

Güven Bengihan, çanta içerisindeki kabak ve tüzüğü Bakanlık önündeki RHA plakalı bir motosiklete astı.

KTAMS Başkanı Bengihan, Cuma günü de Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’ye giderek, "yeni yıl hediyesini vereceklerini" kaydetti.

