75 günlük bilanço

İsrail bir yandan ateşkes sinyali verse de Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Saldırıların 75'inci gününde İsrail ordusu, "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerini hedef aldı.

Saldırılarda en az 42 Filistinli öldürüldü, onlarcası yaralandı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda öldürülen 4'ü çocuk 32 Filistinlinin cenazesi kentteki Nasır Hastanesine getirildi. İsrail savaş uçaklarının, Refah kentinde, Kuveyt Hastanesi yakınındaki Ali bin Ebi Talib Camisini bombaladığı, saldırıda en az 10 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi. İsrail ordusunun, Kuveyt Hastanesi çevresini hedef alan saldırılarında çok sayıda gazeteci de yaralandı. İsrail ordusu, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus'u Aralık ayı başında "savaş alanı" ilan etmişti.

Bu kararın ardından İsrail, Han Yunus'ta yaşayan veya bu şehre sığınan Filistinlerden daha da güneyde yer alan Refah bölgesine gitmelerini istemişti.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyi, merkezi ve Han Yunus'un yanı sıra Refah bölgesine de saldırılarını sürdürüyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 20 bini aştı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, ölenlerin en az 8 bininin çocuk, 6 bin 200'ünün kadın olduğu belirtildi.