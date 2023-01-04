CHP’nin önerisi reddedildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerine verilecek enflasyon farkıyla emekli aylıklarına yapılacak zam oranları kesinleşti.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18, yıllık yüzde 64,2 oldu. Altı aylık enflasyon ise yüzde 15,39 oldu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamayı 'Sözleşmelilere kadro şöleni' etkinliğinde konuştu.

Erdoğan etkinlikteki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"254,2 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatına ulaşmanın gururunu yaşadık. Göreve başladığımız 36 milyar dolarlık ihracat yapan bir ülkeden bölgesinde üretim merkezi olan bir ülkeye geldik.

Enflasyonda uzun zamandır sözünü ettiğimiz ilk büyük gerileme işaretiyle güne başladık. 2022 yılı tüketici enflasyonunu orta vadeli hedefin bile altında bir gerçekleşmeyle kapattık. Önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş seyrinin devam edeceğini hep birlikte göreceğiz. Hedefimiz, bu yıl enflasyonun üzerindeki köpüğü tamamen alıp önümüzdeki yıldan itibaren meseleyi ülkemizin gündeminden tümüyle çıkarmaktır.

Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum."

CHP’ye, AKP ve MHP’den ret

CHP’nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) en düşük emekli maaşının asgari ücret miktarına yükseltilmesi için verdiği kanun teklifi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Böylece emekliler, AKP ve MHP eliyle sefalete mahkum edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aralık ayında yüzde 1,18 arttı. Bu artışa rağmen kasımda yüzde 84,39 olan yıllık enflasyon baz etkisiyle yüzde 64,27’ye geriledi. Memur ve emeklilerin maaş zammını belirleyecek son 6 aylık enflasyon ise yüzde 15,39 oldu.

Buna göre, memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 16,48 artacak.

Hesaplanana göre, yüzde 20 zam yapılırsa maaşlar 4200 TL; yüzde 25 zam yapılırsa 4300 TL olacak.

TBMM Genel Kurulu’nda dün, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan tarafından hazırlanan ve en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesini öngören kanun teklifinin doğrudan gündeme alınması önerisi görüşüldü.

Kanun teklifi ile ilgili konuşan Aydoğan, “Asgari ücret de matah bir ücret değil. Ama şu anda sizinle konuşabileceğimiz ancak bu. Çünkü asgari ücreti bu ülkede ortalama ücret haline getirdiniz. Yüzde 50’den fazla insan asgari ücret alır halde” dedi.

Aydoğan, iktidara “Emekliye asgari ücret düzeyinde ücreti çok mu göreceksiniz, yoksa bugün az da olsa bunu verelim mi diyeceksiniz” diye seslendi.