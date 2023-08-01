Paraların bir kısmı kayıp

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Maraş Gençlik ve Spor Kulübü lokaline girerek içerisinde 39 bin 200 TL, 570 Sterlin, 30 Euro ve 100 Dolar bulunan para kasasını sirkat eden Togay Öztürkler ile Mehmet Altıntaş hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlılar dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlılardan çaldığı paradan 100 Dolar, 25 Sterlin ve 13 bin TL’lik kısmının henüz bulunmadığını açıkladı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Arif Toroslu, Togay Öztürkler ile Mehmet Altıntaş’ın 27 ile 28 Temmuz tarihleri arasında, Maraş Gençlik ve Spor Kulübüne pencereden girerek, lokal içerisinde, içinde 39 bin 200 TL, 570 Sterlin, 30 Euro ve 100 Dolar bulunan kasayı sirkat ettiklerini anımsattı. Polis, yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlıların kısa sürede yakalandığını söyledi. Polis memuru Arif Toroslu, her iki zanlının ikametgâhlarında arama yapıldığını; Togay Öztürkler’in evinde 3 bin 175 TL, zanlı Mehmet Altıntaş’ın evinde ise 23 bin 400 TL, 545 Sterlin ve 30 Euro bulunduğunu mahkemeye hatırlattı. Zanlı Mehmet Altıntaş’ın suçunu itiraf ettiğini ve kasayı attıkları çöpü gösterdiğini de açıklayan polis, soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Polis, çalınan paraların bir kısmının henüz bulunmadığını, alınacak ifadeler ve soruşturulacak şahıslar olduğunu ifade ederek, 3 gün ek süre istedi. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.