‘45 bin lira olmalı’

Denizli’de KESK’e bağlı sendikaların üyesi bir grup kamu çalışanı eylem yaparak en düşük maaşın yoksulluk sınırının üzerine çıkarılarak 45 bin lira olmasını istedi. Denizli'de KESK'e bağlı sendikaların temsilcileri Gazi Bulvarı üzerindeki Candoğan Parkı önünde eylem yaparak hükümete seslendi.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başlaması ile birlikte taleplerini ifade eden kamu emekçileri en düşük maaşın 45 bin lira olmasını istedi.

Grup adına açıklama yapan KESK Dönem Sözcüsü Hüseyin Özdemir, “İktidar ve yandaş sendika arasında bugüne kadar toplu sözleşme adı altında varılan mutabakatların kaybedeni hangi sendikanın üyesi olursa olsun tüm kamu emekçileri ve emeklileri olmuştur. 12 yıldır toplu sözleşme adı ile sürdürülen oyunların sonucunda maaşlarımız buharlaşmış, satın alma gücümüz erimiş, yoksulluğumuz artmıştır. İktidar maaş artışlarını TÜİK'in sanal enflasyon rakamlarına bağlamış , yandaş sendika da bu sanal rakamlara dayalı artışlara imza atmış ve kamu emekçilerini iktidarın emek düşmanı politikalarına mahkum etmiştir” ifadelerini kullandı.

Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü:

“İktidarın, kamu emekçilerini ve emeklileri TÜİK'in sahte enflasyon rakamlarına endekslenmiş maaş artışlarıyla, ek vergi ve zamlarla sefalete ittiği bir süreçte KESK olarak bizlerin altı temel talebini kamuoyuyla bir kez daha paylaşıyoruz. Bizler, grevli gerçek bir toplu iş sözleşmesi istiyoruz. Yoksulluk sınırının üzerinde ücret istiyoruz.

Güvenceli istihdam, güvenli gelecek istiyoruz. Demokratik, adil bir çalışma yaşamı istiyoruz. Halktan yana bir kamu hizmeti istiyoruz. Temel gelir güvencesi istiyoruz. Kısa vadede emekçilerin nefes almasını sağlamak adına seyyanen yapılan zamların taban aylığa yansıtılmasını tüm kamu emekçileri için en alt düzeyde verilecek maaşın yoksulluk sınırının üzerinde yani 45 bin lira olmasını talep ediyoruz.”

