Sürat yine başı çekti

Ülkede son bir haftada 73 trafik kazası meydana gelirken, 24 kişi yaralandı. Trafik denetimlerinde ise bin 248 araç sürücüsü rapor edildi.

Polisten yapılan açıklamada, kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarının 4 milyon 682 bin TL olduğu belirtildi.

Kazaların ilçelere göre dağılımı, Lefkoşa 27, Gazimağusa 17, Girne 19, Güzelyurt 4 ve İskele 6 olarak gerçekleşti.

Bu arada, 24-30 Temmuz tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu bin 248 araç sürücüsü rapor edildi.

Kesilen cezaların 320’sinin sürat, 110’unun emniyet kemersiz, 91’inin seyrüsefer ruhsatsız, 48’inin alkollü, 35’inin dikkatsiz, 34’ünün sigortasız, 21’inin muayenesiz, 18’inin tehlikeli, 12’sinin “T” özel işletme izinsiz, 11’inin koruyucu miğfer başlıksız, 9’unun ehliyetsiz, 6’sının da “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan dolayı kesildiği belirtildi.

Ayrıca, trafik levha ve işaretlerine uymamaktan 118 kez, trafik ışıklarına uymamaktan dolayı 6 kez, tonajından fazla ve tehlikeli yük taşımaktan 8 kez ve diğer trafik suçlarından 212 kez cezai işlem yapıldı.