Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 47’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 65’inci ve Kıbrıs’ın fethinin 452’nci yıl dönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda çelenk sunma töreni yapıldı.

Anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törene, askeri erkan ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Altuğra: Kıbrıs Türkler büyük bedeller ödedi

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türklerinin adada varlığını korumak, huzur ve güven ortamı içerisinde bir yaşam sürebilmek adına büyük bedeller ödediğini belirtti.

Bakan Altuğra mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs’ın fethinin 452’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 65’inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 47’nci kuruluş yıldönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Kıbrıs Türkleri bu adada varlığını korumak, huzur ve güven ortamı içerisinde bir yaşam sürebilmek adına büyük bedeller ödemiştir.

Kıbrıs Türk halkı bugünlere, birçok zorluğa göğüs gererek, canını, malını ortaya koyarak, büyük fedakarlıklar ve acılar sonucunda ulaşmıştır. Tarihi süreçte yaşananları unutmak asla mümkün değildir.

Bu anlamlı gün vesilesiyle tüm halkımızın ‘1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutlar, canlarını ortaya koyarak bu toprakları vatan yapan tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anar, gazilerimize en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.”



Feyzioğlu: Mehmetçiğe, mücahide selam olsun

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Adası'nın her köşesinde Türk Milleti'nin mührü olduğunu belirtti.

Feyzioğlu sosyal medya hesabından yayımladığı 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajında, “Kıbrıs'ın fethinin 452.,Türk Mukavemet Teşkilatı'nın 65., Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın 47. yıldönümü kutlu olsun.” dedi.

Feyzioğlu’nun mesajı şöyle:

“Kıbrıs Adası'nın her köşesinde Türk Milleti'nin mührü var. Aynı Milletin asli unsurlarıyız hepimiz. Kimimiz Anadolu'da kalmış kimimiz buraya göçmüş. 1571 veya 1974 sonrasında...

Neredeyse yüz yıl boyunca önce İngiliz işgalcilere sonra EOKA'cı Rum soykırımcılara karşı direnmiş ve Türklüğünü korumuş Kıbrıs Türklerine, Mehmetçiğe, mücahide selam olsun.

Cümle şehidimize ve ahirete irtihal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlıklı nice yaşlar diliyorum.”

KIBTES’ten 1 Ağustos mesajı

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, mukavemet ruhunun günümüzde de aynı kararlılıkla süreceğini belirtti.

Savaşan: Direnmek fıtratımızda var

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan, Kıbrıs Türk Halkı’nın fıtratında haksızlığa ve tutsaklığa karşı direnmek olduğunu belirtti.

Savaşan, adadaki Türk varlığı açısından çok büyük önem taşıyan 1 Ağustos’ta kutlanan üç anlamlı yıldönümünün, Kıbrıs Türk halkının tarihini anlamak bakımından yol gösterici olduğunu kaydetti.

Savaşan’ın mesaj şöyle:

“Bugün, Kıbrıs’ın fethinin 452’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 65’inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) kuruluşunun 47’inci yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.

Adamızdaki Türk varlığı açısından çok büyük önem taşıyan bu üç anlamlı yıldönümü, bize Kıbrıs Türk halkının tarihini anlamak bakımından da yol göstermektedir.

Kıbrıs adasının Anadolu ve çevresindeki Türk varlığının devam edebilmesi bakımından taşıdığı büyük önemi ve ayrıca kahramanca direnişimiz ile bu direnişin ürünü olan silahlı kuvvetlerimizin varoluşumuzdaki önemini gösteren bu kıymetli yıldönümü, Kıbrıs Türkleri olarak adadaki varlığımızı devam ettirmekteki azim ve kararlılığımızı sonsuza kadar sürdürmeye kararlı olduğumuzu bütün dünyaya haykırma günlerinden biridir.

Kıbrıs Türk halkı, Anavatanımız Türkiye ile birlikte var olmaya devam edecek; hiçbir baskıya boyun eğmeden haksızlığa ve zulme karşı mücadelesini sürdürecektir.

Kıbrıs Türk halkının fıtratında haksızlığa ve tutsaklığa karşı direnmek olduğunun altını çizerek, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, aziz şehitlerimizin huzurunda saygı ile eğilerek kendilerine Allahtan rahmet dilerken, gazilerimize en derin saygılarımı sunuyorum. Toplumsal Direniş Bayramımız kutlu olsun”

Kıbrıs Türk Kültür Derneğinden kutlama

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, “milli varoluş savaşımız” olarak nitelediği 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutladı.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği mesajında, 1 Ağustos’ta adadaki Türk varlığının temel taşlarını oluşturan günlerin kutlandığı kaydedilerek, “1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, Kıbrıs Türk Halkı’nın, Milli Varoluş Savaşı’nın bütününü ifade etmektedir. Kıbrıs Türk halkı özgür, tam bir güvenlik içinde bağımsız ve egemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, acılarla dolu soykırım planları tehditlerini ve risklerini artık yaşamamaktadır. Bu güvenlik, huzur ve barış ortamını sağlayan temel olgu Türk halkının ortaya koyduğu inançlı ve kararlı direniş mücadelesi süreçlerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleri ve katkılarıyla sağladığı tarihsel başarılardır” ifadeleri kullanıldı.

Kıbrıs’taki tarihsel süreçlere değinilen açıklamada, “Rum-Yunan ikilisinin emperyalist devletlerin destek ve yönlendirmesinde uygulamaya koyduğu soykırım planlarının başarıya ulaşmasını Türk halkı Toplumsal Direnişi ile engellemiştir” denildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin halkın başarılı toplumsal direnişinin bir sonucu olarak kurulduğunun kaydedildiği açıklamada, halkın 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı ile bağımsızlığa ve özgürlüğe ulaştığı da belirtildi.

Açıklamada, Yunanistan ile Kıbrıslı Rumların Kıbrıs’ın tek egemeni olmak ve adayı Yunan adası haline getirmek ve “yumuşak güç” yöntemiyle hedefe varmak istediği de savunularak, Yunanistan Başbakanı ile yetkililerinin ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in yaptıkları açıklamaların bunu ortaya koyduğu kaydedildi ve Hristodulidis’in “kırmızı çizgi olarak” Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamı, AB kuruluş ilkeleri ve müktesebatının esas alınması, Türkiye’nin garantör olmaması, Türk askerinin adadan çıkması gibi koşullar sıraladığı ifade edildi.

Kıbrıs sorununu sonlandırmanın tek yolunun iki ayrı egemen halkın varlığı, bu halkların bağımsız ve egemen Devletleri, Kıbrıs ve bölge üzerinde uluslararası Kıbrıs Antlaşmalarıyla kurulmuş olan dengelerin varlığı olduğunun belirtildiği açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığının kabulü ile görüşme masasına oturulması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Toplum Lideri Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, mücahitler, Türk Silahlı Kuvvetleri, şehitler ve gaziler de anılarak, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlandı.