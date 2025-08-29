Yeni görevinde başarı diledi

Başbakan Ünal Üstel, yeni atanan Polis Genel Müdürü Ali Adalıer’i Başbakanlık Şeref Salonu’nda kabul etti. Başbakan Üstel, toplantıda Ali Adalıer’e resmi atanma belgesini tevdi etti, yeni görevinde başarılar dileydi.

Başbakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre; kabul sırasında Başbakan Üstel, Adalıer’e resmi atanma belgesini tevdi etti. Görüşmede, polis teşkilatının görev ve sorumluluklarının etkin şekilde yerine getirilmesi ile kamu düzeni ve güvenliğinin korunmasına yönelik konular ele alındı. Başbakan Üstel, toplantıda Ali Adalıer’e yeni görevinde başarılar dileyerek, polis teşkilatının halkın güvenliği için yürüttüğü çalışmalara verdiği desteği yineledi.

Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ise kabul için teşekkür ederek, görev süresi boyunca kanunların uygu-lanması ve kamu düzeninin sağlanması için azami gayret göstereceğini ifade etti. Görüşme, polis teşki-latının etkin çalışması ve vatandaşların güvenliğinin artırılması konularında karşılıklı fikir alışverişi ile sona erdi.

