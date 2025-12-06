Yeni yaşını kutladı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, kuruluşunun 65’inci yılı dolayısıyla Lefkoşa’da resepsi-yon düzenledi.

Etkinlikte, meslekte 25. ve 50. yılını tamamlayan üyelere plaket, “KTMMOB Binası Güçlendirme I. Etap İşleri”ne katkı sağlayan firmalara ise teşekkür belgeleri takdim edildi.

Resepsiyona; Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, eşi Nilden Bektaş Erhürman, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve eşi Oya Talat, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, CTP Milletvekili Fikri Toros, KTMMOB’nin önceki dönem başkanları, bağlı oda başkanları ile Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Bilim ve Teknik Odası’nın temsilcileri katıldı.

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal, açılış konuşmasında birliğin 15 meslek odasından ve çok sayıda mühendislik, mimarlık ile şehir planlama disiplininden oluştuğunu, yaklaşık 5 bin üyeye ulaştığını be-lirtti. Aysal, birliğin kuruluşundan bu yana kamu yararını, mesleki ilkeleri ve toplumsal sorumluluğu ön planda tuttuğunu vurguladı.

Aysal, ülkede artan ekonomik ve güvenlik sorunlarına, hukuk düzeninden uzaklaşma eğilimlerine ve toplumu dışlayan kararlara karşı KTMMOB’un kamu yararını savunmaya devam edeceğini ifade etti. Bazı saldırıların bireylere değil toplumun sindirilmesine yönelik olduğunu belirten Aysal, birliğin üyele-ri, gazeteciler ve yurttaşlarla dayanışmasını sürdüreceğini söyledi.

Plaket ve teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından resepsiyon kokteylle sona erdi.

