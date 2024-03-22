Yeninarcılar tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde, bir lojmanda arama gerçekleştiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, 35 gram ağırlığında, 17 adet sentetik cannabinoid türü uyuşturuculu kağıt ele geçirdi, operasyon kapsamında Erhan Yeninarcılar isimli zanlıyı tutukladı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Erhan Yeninarcılar, 20 Mart’ta, saat 19.30 sıralarında, zanlının kalmakta olduğu Yeniboğaziçi Sanayi Bölgesi’ndeki lojmanında uyuşturucu madde tasarruf ettiğine dair bilgi aldıklarını ve o sırada Gazimağusa Polis Müdürlüğü avlusunda tespit edilen zanlının alıkonularak, kalmakta olduğu lojmana gidildiğini anlattı.

Polis, lojmanda yapılan arama sonucunda, yatak odasında, komidin içerisinde, 35 gram, toplamda 17 adet, sentetik cannabinoid türü uyuşturuculu kağıt bulunduğunu açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.