Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler ve milletvekili adaylarından oluşan heyet, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) ziyaret etti.

TDP’den verilen bilgiye göre; ziyarete milletvekili adayları Ahmet Denizer, Barış Baydar, Ceylan Mehmet, Çile Atamar, Erman Yaylalı, Esra Şerebet, Feride Gürel, Hakan Üredi, Kemal Baykallı ve Şifa Çika katıldı. TDP Gençlik Örgütü Başkanı Ali Azeri’nin de yer aldığı heyeti, KTTO Başkanı Turgay Deniz ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Görüşmede, “ekonomik belirsizlikler, yatırım ortamı, bürokratik engeller, vergi politikaları ve yerli sermayenin güçlendirilmesi” ele alındı.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, ziyarette yaptığı konuşmada, siyasi belirsizliklerin yatırım ortamını olumsuz etkilediğini belirterek, “Siyasete olan güvenin ayaklar altına alındığı bir noktada hiçbir alanda yatırım yapılması mümkün değildir.” dedi.

TDP’nin ekonomi politikalarına değinen Çeler, TDP olarak yerli üretimi güçlendirecek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin düşük faizli finansmana erişimini kolaylaştıracaklarını söyledi.

Bürokratik engelleri dijitalleşmeyle azaltacaklarını, yatırım ve istihdamı destekleyeceklerini de ifade eden Çeler, “Teşvikleri adil ve şeffaf kriterlerle dağıtacak, kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele edeceğiz. Genç girişimcilerin önünü açacak, iş dünyasının sorunlarını ortak akılla çözeceğiz.” İfadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı döneminde kayıt dışılıkla mücadele ve etkin denetim sayesinde sosyal sigortaların güçlendirilmesine katkı sağladıklarını belirten Çeler, Ticaret Odası ile ortak sorunların diyalogla çözülebileceğini vurguladı.



