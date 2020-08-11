Adnan Khashman aracında ölü olarak bulundu

Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu’nda yaşayan akademisyen 51 yaşındaki Prof. Dr. Adnan Khashman dün deniz kenarında aracında ölü olarak bulundu.

Olay yerinde ve araçta yapılan ilk incelemelerde Khashman’ın cesedi üzerinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadı. Adnan Khashman’ın ölüm sebebi yapılacak olan otopsi sonrası belirlenecek. Ani ölümle ilgili polis soruşturması devam ediyor.