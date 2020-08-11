Hafif yaralı kurtuldu

Suna ERDEN

Girne-Lefkoşa anayolunda 26 yaşındaki sürücü Nebi Yaşar, direksiyon hâkimiyetini kaybedip, beton merdivenlere çarptı. Takla atarak, anayolun ortasında yan bir şekilde duran aracın sürücüsü hafif yaralarla kurtuldu.

Kaza nedeniyle Girne-Lefkoşa anayolunda bir süre trafik sıkışıklığı yaşandı.

Kaza dün sabah 09.00 sıralarında Girne-Lefkoşa anayolunda meydana geldi. Yönetimindeki RD 680 plakalı aracıyla Girne’ye doğru seyreden Nebi Yaşar, Boğaz Polis Lojmanları yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan sürücü lojmanlara çıkan beton merdivenlere çarpıp, takla attı. Anayolun ortasında yan bir şekilde duran aracın sürücüsü hafif yaralarla kurtuldu.

Kaza nedeniyle Girne-Lefkoşa anayolunda bir süre trafik sıkışıklığı yaşandı. Aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden sağlandı.

Ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi.



