Ölüme sürdü

Suna ERDEN

Girne-Alsancak çevre yolunda yolcu olarak bulunduğu aracın kaza yapması sonucu yaşamını yitiren 32 yaşındaki Özbekistanlı Naile Garibova’nın sürücünün ihmali sonucu öldüğü ortaya çıktı.

Kazanın ardından ağır yaralanan sürücü Altuğ Özçavdarlı, önceki gün taburcu edilirken, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının ifadesinde Naile Garibova ve arkadaşlarıyla kazadan önce iki eğlence mekânına gittiğini, alkol aldığını itiraf ettiği belirtildi.

Zanlının aşırı alkol aldığı için arkadaşlarının araç sürmemesi konusunda kendisini uyardığını, yola çıktığını ve gerisini hatırlamadığını söylediği aktarıldı.

İfadesinde suçunu kabul eden zanlı dün teminat için duruşmaya çıkarıldı.

Arkadaşları uyarmış

Soruşturmayı yapan polis, 24 Temmuz 2020 tarihinde saat 00.40 sıralarında JB 135 plakalı aracıyla 155 promil alkol tesiri altında olan Altuğ Özçavdarlı’nın, Alsancak köy girişine geldiği sırada sağa meyilli virajda direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solundan çıktıktan sonra beton sete çarpıp takla attığını söyledi.

Polis, kaza sonucu yaralanan Altuğ Özçavdarlı ile araçta yolcu olarak bulunan Naile Garibova’nın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını belirtti.

Polis, Garibova’nın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını söyledi.

Altuğ Özçavdarlı’nın ise kafatasında kırıklar oluştuğunu kaydeden polis, 24 Temmuz tarihinden beri hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.

Polis, zanlının taburcu edildiğini, ifadesinin alındığını, kaza gecesi iki ayrı eğlence mekanına gittiklerini, alkol aldığını, arkadaşlarının araç kullanmaması konusunda kendisini uyardığını ancak sonrasını hatırlamadığını söylediğini aktardı.

Zanlının 4 yıldır KKTC’de çalışma izni ile bulunduğunu, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 25 gün süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2020, 10:14