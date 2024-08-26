‘Bizi gönderin’

Güney Kıbrıs’ta yaşayan Suriyeli 27 yaşındaki Abdulaziz Hassan ile 18 yaşındaki Saher Elmahmod, bir ve 4 yaşlarındaki 2 çocuklarıyla yasa dışı yollardan Kuzey Kıbrıs’a geldikten sonra polise sığındı. Ülkelerine gönderilmeyi talep eden Suriyeli çift dün mahkemeye çıkarıldı.

Henüz 18 yaşında 2 çocuk annesi olan Saher Elmahmod’ın 8 aylık hamile olduğu açıklandı. Suriyeli çiftin yanı sıra 19 yaşındaki genç da askeri yasa bölgeyi ihlal ederek, kuzeye geldi ve polise teslim oldu.

Suriyeli Ali Hal dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, her üç zanlının da birinci dereceden askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan mahkemeye çıkarıldığını söyledi.

Polis, Suriye uyruklu Abdulaziz Hassan ve Saher Elmahmod’ın bir ve dört yaşlarındaki 2 çocuklarıyla birlikte 25 Ağustos 2024 tarihinde saat 01.00 sıralarında Lefkoşa’da bulunan Ledra Palace Sınır Kapısı civarından birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yaptıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların Lefkoşa Adli Şubeye gelerek, teslim olduklarını, çocuklar için sosyal hizmetler dairesinin devreye girdiğini söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların ülkeye geçiş güzergahlarındaki kameraların inceleneceğini belirtti.

Polis, ayrıca zanlı Saher Elmahmod’ın 8 aylık hamile olduğunu ifade etti.

Polis memuru, Saher Elmahmod’ın yıldız öğrenci yurdunda, Abdulaziz Hassan’ın ise hücrede tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan Saher Elmahmod, bir hafta sonra hamileliğinin dokuzuncu haftaya gireceğini, korktuğunu, işlemlerin çabuk olmasını istediğini söyledi.

Polise teslim oldu

Polis memuru, Lefkoşa’da meydana gelen birinci dereceden askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan Suriyeli Ali Hal ile ilgili de olguları aktardı.

Polis, 25 Ağustos 2024 tarihinde, saat 02.00 sıralarında Güney Kıbrıs’ta yaşayan Ali Hal’ın Lefkoşa'da, tespit edilemeyen bir bölgeden birinci derecede askeri yasal bölgeyi ihlal ederek, Kuzey Kıbrıs’a geçtiğini söyledi.

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek, teslim olduğunu belirtti. Polis, zanlının mahkemeden sonra hangi güzergâhtan ülkeye giriş yaptığına dair ifade vereceğini söylediğini aktardı. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, Ali Hal ile Abdulaziz Hassan’ın poliste, Saher Elmahmod’ın ise öğrenci yurdunda 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.