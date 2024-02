Yılların ihmali

Ömer KADİROĞLU-Serdar ŞENGÜL

Kuzey Kıbrıs’ta gündemin ilk sırasına yerleşen ‘sahte diploma’, hırsızlık, soygun, şiddet, uyuşturucu ve trafik suçlarındaki artış, vatandaşları gelecek açısından endişelendiriyor. Yaşanan bu olayların yılların ihmalinden kaynaklandığını düşünen vatandaşlar, siyasilerin tavrını eleştiriyor, ülkeye yeterince hizmet edilmediğini vurguluyor.

“Alışık olmadığımız olaylarla yüzleşiyor ve derin bir üzüntü duyuyoruz” diyen vatandaşlar; özellikle toplum içinde önemli makamlara gelmiş kişilerin ağır suç işlemesini ibretle izlediklerini belirtiyor, siyasete güvenlerinin kalmadığını ifade ediyor. Önemli bir kesim ise ülkenin yaşanmaz hale geldiğini belirterek; katı önlemlerin alınmasını istiyor.

Ne dediler…?

Mehmet Sporcuoğlu

“Hemen hergün bir yerlerden yolsuzluk, hırsızlık ve soygun haberleri geliyor ve bunların en büyük nedeni iç denetimin olmamasıdır. Bakanlıklarda devlet kurum ve kuruluşlarında iç denetimler olsa bu gibi olayların önüne geçilmiş olur. Ancak ülkenin bu durumda olması bizleri umutsuzluğa ve gelecek kaygısına düşürmemelidir. En nihayetinde bu ülkede dürüst insanlar da vardır. Umutsuzluğa kapılıp ülkeyi terk edersek sonunda Kıbrıslı Türk diye bir şey kalmayacaktır. Yanlışlar ve hatalar elbette ki vardır ve bunların karşılığında ağır cezalar gelirse olumsuzluklar yaşanmayacaktır.”

Ahmet Bardak

“Başımızdaki yöneticilerde iş olmaması nedeniyle hemen hergün bu ülkede hırsızlık, yolsuzluk ve soygun olayları ile karşılaşır durumdayız. Ülkede bir denetim olmadığı için her türlü olumsuzluk yaşanıyor. Ülkenin bu durumda olması bizleri mutsuzluk ve gelecek kaygısına düşürüyor. Yaşım genç olsa kaçıp başka memlekete giderdim. En çok da endişe duyduğum bizden sonraki neslin ne durumda olacağı düşüncesidir. Bu olayların yaşanmaması adına çalışmalar yapılabilir ancak benim artık bir umudum kalmadı.”

Alpay Paşa

“Bu ülkede hırsızlık ve yolsuzluk olaylarının ekonomik nedenlerden arttığını düşünüyorum. Ülkenin bu durumda olması beni mutsuzluğa ve gelecek kaygısına düşürüyor. Bu noktada yetkililerin çalışmalar yapması gerekiyor.”

Kezban Keskin

“Hemen hergün bir yerlerde hırsızlık, soygun ve yolsuzluk olayları yaşanıyor. Bunun nedeni ülkeye gelen yabancıların denetlenmemesidir. Bu ülkede artık kimin ne yaptığı belli değildir. Baştaki yöneticilerin sorumluluklarını bilmediğini düşünüyorum. Eskiden bu ülkede korkmadan yaşardık ancak şimdilerde endişe duyuyoruz. Ülkenin bu durumda olması beni umutsuzluğa ve gelecek kaygısına düşürüyor. Bu noktada yetkililer ülke genelinde her alanda ve her şeyde denetim başlatmalıdır.”

Kadriye Onurel

“Bu ülkede yolsuzluk, hırsızlık ve soygun olaylarının hemen hergün yaşanmasının tek nedeni sistemin bozuk olmasıdır. Ülkede yaşananlara baktığımız zaman hem kendim hem çocuklarım hem de torunlarım için mutsuzluk ve gelecek kaygısı yaşıyorum. Bu noktada yetkililerden beklentimiz bir an önce bu gibi olayların yaşanmaması adına çözüm üretmeleridir.”

Mehmet Kılıç

“Ülkede yolsuzluk, hırsızlık ve soygun olaylarının yaşanmasının tek nedeni ekonomik sıkıntılar, eğitimsizlik ve insanların doyumsuz olmasından kaynaklanıyor. Ülkenin bu durumda olması beni mutsuzluğa ve gelecek kaygısına düşürüyor. Bu noktada yetkililer bu gibi olayların yaşanmaması adına çalışmalar yapması gerekiyor.”

Ceylan Horan

“Ülkede hemen her gün yolsuzluk, hırsızlık ve soygun olayları duyuyoruz ve bunun nedeninin ülkeye girişlerde sıkı denetimler olmamasıdır. 3 kızım var ve çok büyük korku taşıyorum. Ayrıca ülkede çok fazla ırktan insanın olması sorunlara yol açıyor. Bu noktada ülkeye girişlerde sıkı kontroller getirilmelidir.”

Kemal Güneşer

“Ülkede yaşanan hırsızlık, soygun ve yolsuzluk olayları bizi endişelendiriyor. Bu halk yöneticileri seçemedikten sonra bu gibi olaylar yaşanmaya devam edecektir. Ben yönetimden ayrı halkı da suçluyorum. Ülkenin bu durumda olması beni umutsuzluğa ve gelecek kaygısına itiyor. Ayrıca gençler adına üzülüyorum. Bu noktada ülkeyi yönetecek olanları daha bilinçli seçmemiz gerekiyor.”

Hayriye Dorman

“Kendi ülkelimde ne yazık ki artık güvende hissetmiyorum. Bunun nedeni ise ülkeye kontrolsüzce giriş yapan yabancı uyruklu kişileredir. Ne zaman ne yapacakları belli olmayan insanlar çoğaldı ve sayıları çok fazladır. Girişlerde de artık kontrol yok şu an güvenlik duvarı yoktur. Halk olarak çok tedirginiz. Devlet acil önlem alsın diyeceğim ama yetkililer sadece “yapacağız edeceğiz” diyor.”

Muhittin Yangın

“Ülkemiz son derece güvensiz hale getirildi. Bunun nedeni ise yabancılardır. Eskiden kapısı açık uyuyan Kıbrıslı artık tedirgindir. Bunun nedeni ise ülkemize girişlerde denetimin olmamasıdır. Bu son derece önemli bir güvenlik açığıdır. Bunun düzeltilmesi ve eski güvenli hale dönmesi şarttır.”

Doruk Gönenç

“Ülkemizin aslında güvenli olduğunu düşünüyorum ancak yabancı sayısındaki kontrolsüz artık halkımızı tedirgin etmiştir. Bu gözle de görülecek bir boyuttadır. Halkımız çok bilinçli ve ahlaklıdır ama yabancıların toplumsal değerlerimizi de yozlaştırdığını düşünüyorum. Bizler her ne kadar bilinçli olsak da bazı gerçekleri görmek ve önlem almak şarttır.”

Özhan Güzeloğlu

“Ülkemizdin güvenli bir yer olduğunu düşünmüyorum. Son olaylara baktığımızda artık endişeleniyoruz, adli olaylarda patlama var her gün gazetelerin manşeti alışık olmadığımız türden olaylar görüyoruz. Bu son derece önüne geçilmesi gereken bir tehlikedir. Bunun olmaması da siyasilerin elindedir ancak siyasiler ellerindekini kullanmıyor adeta adamızı suç cennetine çeviriyorlar.”

Tolga Yeşil

“Döviz bürosu çalışanıyım ve yaptığım mesleği gururla yapıyorum ancak ülkede güvenlik seviyesinin yükseltilmesini öneriyorum. Özellikle biz dövizciler risk altında çok sayıda ölümlü olay yaşandı bu sektörde. Bu nedenle gerekli önlemlerin alınması ve polis sayısının artırılması şarttır.”

Özder Yehoğlu

“Eskiden güvenliydik ama artık değiliz bu ülkede ne olduğu belli olmayan yabancılar çok fazlalaştı. Kendimizi ve sevdiklerimizi güvende hissetmiyoruz. Önlemler alarak bu asayiş sıkıntısının üstünden gelinebilir diye düşünüyorum.”