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Kemal Dürüst bir çiftin Düğünün'de 34 bin TL'lik "pastiç" parasını okul hesabından ödedi...

“Sahte Diploma” ve “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanan Kemal Dürüst aleyhindeki soruşturma derinleşti.

Kemal Dürüst bir çiftin Düğünün'de 34 bin TL'lik "pastiç" parasını okul hesabından ödedi...
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Dürüst ek tutukluluk talebi ile yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis 3 günlük tutukluk süresinde zanlı Serdal Gündüz ve Kemal Dürüst’ün talimatıyla öğrencilerin ödediği 140 bin TL paranı iki okul çalışanının hesabına yatırıldığını ifade etti.

Polis ayrıca yine 20 Eylül 2023 tarihinde Dürüst’ün eşinin talebiyle okul hesabından 34 bin TL çekilerek bir çiftin pastiç parasını ödediklerini kaydetti. Ha-os şirketine ait biri 24 bin Dolar diğeri 12 bin Dolar olan yerlerin üniversite Mütevelli heyetinin kararı olmadan üniversitesinin veteriner ve ziraat fakültelerine toplam 36 bin Dolar karşılığında kiralandı.

Soruşturmanın derinleştiğini kaydeden polis 3 gün tutukluluk talep etti. Mahkeme soruşturmanın selameti açısından 3 gün tutukluluk emri verdi.

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YORUMLAR
azmi
azmi - 4 saat Önce

ubp'nin geni bu işte başka da bişey değil....

Ck
Ck - 2 saat Önce

Acaba milli eğt. Bakanıyken kaç kişiyi sınavsız öğretmen yaptı çok merak ederim????

Utanın
Utanın - 1 saat Önce

Dürüst beye kiyak ne zaman karisi teminatla serbest kaldi tabi ki sahte para ile evde yemeye devam

Doğru Söz
Doğru Söz - 2 dakika Önce

Bunun yerinde bir Japon olsaydı şimdiye çoktan harakiri yapmıştı. Bu ise şimdi gaspettiklerini nasıl yeyceginin hayallerini kuruyor.

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