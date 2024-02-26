Deport edilecek

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a askeri yasak bölgeyi ihlal ederek geçiş yapan Suriyeli Zahir Elsaid devriye gezen polis ekipleri tarafından İncirli köyünde yakalandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Beyarmudu Karakolunda görevli polis memur mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 24 Şubat 2024 tarihinde saat 09.00 sıralarında İncirli köyü civarında askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçtiğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün devriye gezen ekipler tarafından İncirli köy meydanında gezerken yakalandığını belirtti. Polis memuru, tutuklanan zanlının ifadesinden güneyden kaçak yollarla kuzeye geldiğini itiraf ettiğini söyledi. soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024, 09:44