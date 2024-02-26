Polis peşlerinde

Suna ERDEN

Lefkoşa'nın en popüler eğlence bölgesi olan Zahra Sokak'ta kalabalık iki grup arasında meydana gelen kavgayla ilgili 4’ü önceki gün, biri dün akşam toplam 5 kişi daha tutuklandı.

Böylelikle soruşturma kapsamında önceki gün mahkemeye çıkarılan 14 kişiyle birlikte zanlı sayısı 19 oldu.

Kamera görüntülerinden tespit edilerek önceki gün tutuklanan 3’ü 16 yaşında olan 4 zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, dün akşam yakalanan şahıs ise bugün duruşmaya çıkarılacak.

Polis mahkemeye çıkarılan A.E.(E-16), P.G.(E-16),H.T.(E-16) ve İbrahim Cansun aleyhine “kanunsuz topluluk oluşturma” suçlaması getirildiğini ancak olayda ‘vahim zarar, ciddi darp, tecavüz-i alet taşıma ve bıçak taşıma suçlarının da gerçekleştiğini açıkladı.

Polis, zanlıların 22 Şubat 2024 tarihinde saat 22.30 sıralarında Zahra Sokak ve Tanzimat Sokak’ta aralarında daha önceden var olan husumetten dolayı kavga ettiklerini söyledi. Polis, iki grup arasında meydana gelen kavgayla ilgili tutuklanan önceki gün tutuklanan 14 kişinin yanı sıra 4 zanlının da yakalandığını belirtti. Polis, meseleyle ilgili aranan birçok şahıs daha olduğunu açıkladı. Polis memuru, büyük kavgayı olay yerine giden ekiplerini ayırdığını söylerken, bölge sakinlerinin korku ve endişe yaşadığını dile getirdi.

Polis, kavgayla ilgili ilk etapta kanunsuz topluluk oluşturma suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını ancak bıçak taşıma, kasti hasar, darp ve tecavüzi alet taşıma suçlarının da gerçekleşmiş olabileceğini, araştırmalarının devam ettiğini açıkladı.

Polis, kamera görüntülerinin incelenmesine devam edildiğini belirterek, zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, olayın toplumda infiale neden olduğuna vurgu yaparak, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.