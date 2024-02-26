Ölümden döndü

Girne-Lefkoşa anayolunda dün öğle saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, çelik bariyerlere çarparak savruldu. Sürücünün yönetimindeki araç ikinci kez bariyerlere çarparak durabildi.

KKTC sürüş ehliyeti olmadığı, muayenesiz ve seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığı tespit edilen 25 yaşındaki sürücü Selin Balta hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre kaza 12.30 sıralarında Girne - Lefkoşa ana yolunun 4-5’inci kilometrelerinde, Boğazköy civarında meydana geldi.

Selin Balta yönetimindeki KH 308 plakalı araçla Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, Boğazköy'de gidişine göre sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarpıp kontrolsüzce yol içerisinde savrulduktan sonra tekrar bariyerlere çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polisin kazayla ilgili yürüttüğü soruşturmada yaptığı evrak kontrolünde sürücünün dikkatsiz sürüşün yanı sıra, ehliyetsiz, muayenesiz ve seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığını tespit ederek, aleyhinde yasal işlem başlattı

Alkollü sürücü zincirleme kazaya yol açtı

Öte yandan bir başka kaza da Gazimağusa’da meydana geldi. Gazimağusa’da bir restorana ait araç park yerinde dün sabah 05.30 sıralarında, Oğuz Ayşin (E-23) 220 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MD 752 plakalı aracını park etmek isterken, önünde park halinde bulunan TMR 550 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Kazanın etkisiyle öne doğru savrulan TMR 550 plakalı araç ise önünde park halindeki TLR 496 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Polis açıklamasına göre, kaza sonucu yaralanan olmadı; MD 752 plakalı araç sürücüsü Ayşin tutuklandı.