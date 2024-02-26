Etkili olacak

Helen Amerikan Liderlik Konseyi (HALC) İcra Direktörü Endy Zemenides, Fileleftheros gazetesinde yer alan demecinde, Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın Amerikan dış politikasındaki düzeyi yükseltilmiş rolüne atıfta bulundu.

ABD’deki Yunan lobisinin güçlü adamı olarak nitelendirdiği Zemenides’in gazeteye, son yıllarda Washington-Atina-Ankara üçgenindeki dengelerin değişmesini analiz ettiği belirtilen haberde, Zemenides’in Washington’da daha bölgesel bir şekilde düşünülmeye başlandığı bir dönemde, Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın ABD açısından, Orta Doğu'nun geniş bölgesinde önemli rolü olan ülkeler zincirinin önemli bir halkası olarak addedildiği kaydedildi.

Amerika’nın yavaş yavaş uyanıyor ve sahip olduğu ilişkiler yanı sıra Türkiye’yle ilişkilerinin temellerini değiştiriyor gibi göründüğünü ifade eden Zemenides, bunun Kıbrıs ve Kıbrıs sorunu karşısındaki zihniyet ve tutumun da değişmesine yol açtığını, çünkü Rum kesiminin Washington için ortak rolünü üstlendiğini belirtti.

Bunun Kıbrıs sorununun olası çözümüne zemin hazırlayan bir şey olduğunu savunan Zemenides, bu çerçevede Güney Kıbrıs’ın ikili ilişkilerinin gelişmesinin hem Kıbrıs sorununun gelişimini hem de genel olarak adanın geleceğini olumlu etkilediğini dile getirdi.

Amerikalıların çözümden hangi Kıbrıs’ın çıkacağını bilmek istediğini, çünkü şimdi “Kıbrıs’ı” hem gerçek bir ortak addettiklerini hem de müttefik olarak istediklerini ifade eden Zemenides, ilk kez Washington’da Kıbrıs sorununun çözümünün ne olması gerektiğiyle ilgilenildiğini sözlerine ekledi.