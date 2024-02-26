Meray Dürüst teminat ile serbest Eski Bakan Kemal Dürüst 3 gün daha tutuklu

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde yürütülen ‘Sahte diploma’ soruşturması kapsamında tutuklanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst “Sahte Belge Düzenlemesini Tahrik Etme” ve “Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme” suçlamalarıyla bugün teminat talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis, Dürüst’ün 4 yıllık bölümü 2 yılda tamamladığını ve sınavlara girmiş gibi notlarının değiştirilerek mezun edildiğini hatırlattı. Polis, zanlının aldığı diplomayı Millî Eğitim Bakanlığı’na verip, onaylattığını da hatırlattı, zanlının “FF” olan; yani, geçersiz ders notlarının okulda eğitim görevlisi olmayan şahıslar tarafından değiştirildiğini tespit edildiğini kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst’ün 4 yılda toplamda 61 farklı dersi tamamlaması gerekirken bu derslerden 38’ini geçmediği halde geçti gibi gösterildiğinin tespit edildiğini belirten polis, üniversitedeki bölüm hocalarıyla görüşüldüğünü ve zanlının derslerine katılmadığı yönünde tespitler olduğunu söyledi. Bazı derslere kayıt yaptırmadan direk ders notu girilerek başarılı gösterildiğinin de tespit edildiğini kaydeden polis, zanlının müdür mevkiinde bulunduğundan barem içi artış almadığını hatırlattı.

Zanlının tahkikata etki edeceği sürecin tamamlandığını belirten polis, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti. Yargıç, zanlı Meray Dürüst’ün yurt dışına çıkışının yasaklanması, seyahat belgelerine el konulması, 100 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 adet 750 bin TL’lik kefalet senedi imzalanması şartıyla ileride yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

KEMAL DÜRÜST’E 3 GÜN DAHA TUTUKLULUK VERİLDİ

Diğer yandan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Mütevelli heyeti başkan vekili ve eski BAKAN Kemal Dürüst ise bugün Güzelyurt’ta yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme Kemal Dürüst’ün 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024, 12:49