Yasa düzenlenmeli

UBP Güzelyurt Milletvekili Dr. Ziya Öztürkler, yükseköğretim ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Öztürkler, yükseköğretime dair 5 Şubat 2021 tarihinde ortaya konan Strateji Eylem Planı ve alınan kararlar çerçevesinde artık Yüksek Öğretim Mali Denetim Yasası içerisine kalite yönetimi ve kalitenin yükseltilmesi için yeni düzenlemelerin girmesi gerektiğine işaret etti.

Mecliste konuşma yapan Öztürkler, “Yükseköğretimin planlanması ve YÖDAK’ın yeniden yapılanması adına görev aldığım dönemde 50’den fazla toplantı, 150 saatti aşkın çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde Dünya’daki çağdaş uygulamalara bakılarak hem Kalite Kurulu’nun kurulması, akreditasyon işlerinin buradan yürütülmesi, hem de KUBİTAK (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) ismi verdiğimiz; bilimsel ve teknolojik araştırma kurumunun hayata geçirilmesi için hükümet olarak 2021 yılında ortaya bir vizyon konmuştur” şeklinde konuştu. Türkiye Cumhuriyeti’nde çeşitli vesilelerle YÖK’ü de ziyaret edip incelemelerde bulunduğunu ifade eden Öztürkler, bilimsel verilerin, doğru planlamanın 2021-2022 yılında yasa ile ortaya konan hedefler ile yüzde 90 oranında sağlanabileceğine vurgu yaparak, “Eğer doğru bir nokta varsa o doğru noktadan hareket devam etmelidir. Devlette devamlılık, hizmet esastır” dedi.

Öztürkler, yükseköğretim kurumlarının denetimlerinin kapsamlı yapılması adına yine 24 Ekim 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Denetim tüzüğünün büyük emekler verilerek hazırlandığını belirtti.

Öztürkler, tüzükte gerekli denetimlerin yapılması adına geniş yetkilerin var olduğuna, burada da Bakanlığın yükseköğretimde devlet politikalarını belirleme, YÖDAK’ın da akademik konularda işbirliği içerisinde hareket ederek, ülkeye hizmet noktasında sıkıntı olmayacağını, YÖDAK’ın işbirliği içerisinde en uyumlu, yoğun çalışacağı bakanlığın Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu belirtti.