Kilosu 200 lira

Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda aylardan sonra kestanenin fiyatı 250 liradan 150’ye düşerken, üzümün fiyatı yükseldi. Üzüm kilosu 200 liradan satılırken, armut 90 liradan alıcı bekledi. Kivi 70, muz da 55 liradan tezgaha konuldu. Sebze fiyatlarına bakıldığında renkli biber 150, bakla, bezelye 100, domates 65, salatalık 60 liradan satıldı.

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Hurma: 75 TL

Ayrelli: 75 TL

Patlıcan: 70 TL

Kabak: 60 TL

Mor ve beyaz soğan: 50 TL

Kolokas :50 TL

Havuç: 25 TL

Marul: 30 TL

Roka: 20 TL