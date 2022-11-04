Farkındalık yaratıldı

Tatillerde ve hafta sonlarında birçok kişinin uğrak yeri olan ancak duyarsız kişiler tarafından sürekli kirletilen Boğaz Piknik Alanı’nı bu kez çocuklar ve gönüllüler temizledi. Henüz 15 gün önce Girne Belediyesi ekipleri tarafından temizlenen ancak iki haftada çöplerle dolan piknik alanından dün 350 torba atık toplandı.

Temizlik çalışması Girne Belediyesi tarafından yürütülen “Farkındalık Yaratma Kampanyası” çerçevesinde düzenlendi.

Avrupa Birliği tarafından “Toplum Kalkınması Dördüncü Hibe Programı” kapsamında finanse edilen ve Girne Belediyesi tarafından yürütülen farkındalık kampanyası, Boğaz Piknik alanında düzenlenen “Çevre Temizliği” etkinliğiyle başladı.

Girne Belediyesi, Bel Paz Ltd., Karaoğlanoğlu İlkokulu 5. Sınıf öğrencileri ve Vakıflar İdaresi Girne İyilik Gönüllülerinin katıldığı etkinliğin başında, öğrencilere, “naylon poşet kullanımını azaltmaya yönelik farkındalık yaratmak” amacıyla bez alışveriş çantası dağıtıldı.

Boğaz piknik alanında gerçekleşen temizlik kampanyası sonunda 350 poşet çöp toplandı.

15 gün önce temizlendi ama…

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, düzenlenen etkinlikte Karaoğlanoğlu İlkokulu beşinci sınıf öğrencileri ve Girne İyilik Gönüllüleri üyelerini görmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.

En iyi temizliğin kirletmemek olduğu ve çevrenin korunması için herkese görev düştüğünü kaydeden Güngördü, 15 gün önce temizlenen ve 600 poşet çöp toplanan Boğaz Piknik alanının dün yine aynı durumda olmasının üzüntü verici olduğunu belirtti.



