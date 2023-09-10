Kanallar çöplerle kaplandı

Abdullah SUİÇMEZ

Meteoroloji Dairesine göre bugün ve yarın ülkemizde sağanak yağış bekleniyor. İklim koşullarının tüm dünyada değiştiği ve aşırı yağışların ciddi tehlikeler yarattığı bilindiği halde Kıbrıs’ın kuzeyinde gerekli önlemlerin alınmadığı görüldü. Özellikle başkent Lefkoşa ve civarındaki bölgelerde yağmur drenaj kanallarının çöplerle kaplı olması endişelendiriyor.

Drenaj kanalları gibi dere yatakları da adeta çöplük oldu. Gerekli temizliğin yapılmaması nedeniyle su taşkınlarının yaşanmasından endişelenen vatandaşlar, belediye yetkililerinin bu konuda harekete geçmesini ve tüm kanalları temizlemesini bekliyor.

Yağışlı havada yollar göle dönecek

Son bahar aylarına girilmesiyle yağışlı havalar başlıyor ancak başkentte gerekli önlemler alınmıyor. En hafif bir yağmurda dahi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu çemberi, Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere Lefkoşa’nın birçok noktasındaki yollar su göletlerine dönüyor. Önümüzdeki iki gün yağış beklenirken, su tahliyesini sağlayan derelerin ve drenaj kanallarının çöplerle kapandığı görülüyor. Bu da yağışlı havalarda yolların su göletlerine dönmesi ve kapanması anlamına geliyor. Yağışlı havalarda yollarda mahsur kalan sürücülerin araçları zarar görüyor, trafik aksıyor ve hayat olumsuz etkileniyor. Bu nedenle vatandaşlar, belediyenin gerekli temizliği yaparak, kentin yağışlı havalara hazırlamasını istiyor.



