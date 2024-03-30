Lefkoşa’da 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü Sami Sevinç’in ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya neden olan Doğukan Yiğit Ünlü dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada kafatası kırığı, beyin kanaması, sol bacak ve köprücük kemiği kırığı teşhisiyle yoğun bakıma alınan Sevinç’in bilincinin açık olduğu ancak hayatı tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, kazanın 27 Mart 2024 tarihinde saat 17.15 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, Doğukan Yiğit Ünlü’nün yönetimindeki MC 594 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Yzb. Tekin Yurdabak Caddesine dönüşe geçtiğini ve o esnada Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde kavşağa geldiğinde süratini uygun bir seviyeye indirmeden dikkatsizce seyreden Sami Sevinç yönetimindeki VL 213 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını söyledi.

Polis, kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Sami Sevinç’in kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kafatası kırığı, beyin kanaması, sol bacak ve köprücük kemiği kırığı teşhisi ile yoğun bakımda tedavi altına alındığını belirtti.

Polis, Sevinç’in bilincinin açık olduğunu ancak hayati tehlikesinin devam ettiğini kaydetti.

Polis, Sevinç’ten 20 cc kan örneği alındığını ve analize gönderildiğini ancak sonucun henüz çıkmadığını açıkladı. Polis, olay yerinde 2 kamera görüntüsü tespit ettiklerini, başka kamera görüntülerinin arandığını söyledi. Polis, incelenmesi gereken kamera görüntüleri alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.



