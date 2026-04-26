Yürüyüş düzenlendi

İskele’de “Kansere Karşı Elele Farkındalık Yürüyüşü” düzenlendi. Kanser Hastalarına Yardım Derneği İskele Gönüllüleri tarafından düzenlenen yürüyüşe İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da eşi Özlem Sadıkoğlu ile birlikte katıldı.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, farklı yaş gruplarından çok sayıda kişinin katıldığı yürüyüş, Arkın Otel önünden başlayarak, İskele Belediyesi Halk Plajı’ndaki Babutsa Büfe önünde son buldu.

Yürüyüşe katılarak destek veren İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu buradaki konuşmasında, bu tür faaliyetlerin farkındalık yaratmanın yanı sıra erken teşhisin yaygınlaşmasına da katkı sağladığını belirtti.

Sadıkoğlu ayrıca, İskele’de bu tür sosyal sorumluluk projelerine destek vermeyi sürdüreceklerini, özellikle kanserle mücadele konusunda yapılan her etkinliğin yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği İskele Gönüllüsü Ersin Nizam da yaptığı konuşmada, farkındalık ayı kapsamında gerçekleştirdikleri yürüyüşle kansere karşı toplumsal bilinç oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Etkinlik kapsamında yürüyüşe katılanlar arasında çekiliş düzenlendi.

Çekilişlerin göğüs numaralarına göre yapıldığı etkinlikte, genel tahlil hizmeti, meme ultrasonu (USG) ve mamografi hizmeti hediye edildi. Ayrıca katılımcılara çeşitli hediyeler de dağıtıldı.