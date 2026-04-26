Bir bu eksikti

Girne’de bir kafede yaşanan olayda, tebliğ görevi için gelen kadın memur bıçakla tehdit edildi.

Polis açıklamasına göre, 24 Nisan 2026 tarihinde saat 11.30 sıralarında Karaoğlanoğlu Caddesi üzerindeki bir kafede bulunan A.Ç.A. (E-42), kendisine celpname tebliğ etmek isteyen tebliğ ve icra memuru olarak görevli kadın şahsa yönelik saldırgan tavırlar sergiledi. Zanlının, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu döner bıçağını çıkararak gelişi güzel salladığı ve görevli memuru korkutmak amacıyla zarar vermekle tehdit ettiği bildirildi.

Olay sırasında yüksek sesle bağırıp çağıran A.Ç.A.’nın, hem görevli memuru hem de kafede bulunan vatandaşları tedirgin ettiği, yaşananların kısa süreli paniğe yol açtığı kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen zanlı tutuklandı. Girne’de mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında “şiddet tehdidi, korkutmak maksadıyla bıçak taşımak ve rahatsızlık” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 2 gün ek tutukluluk kararı verildi.