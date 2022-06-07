Sesi ve fiziği ile büyüledi

Merit Royal & Premium Otel, yaz sezonunun ilk açık hava konserini Arap dünyasının en ünlü pop sanatçılarından Nancy Ajram ile yaptı. Lübnan, Dubai, Kuveyt ve Ürdün gibi Arap ülkelerinden gelerek tatillerini Kuzey Kıbrıs’ta geçiren hayranlarıyla Merit Royal sahnesinde buluşan Nancy Ajram, şarkıları, dansları ve enerjisiyle unutulmayacak bir gece yaşattı.

Kuzey Kıbrıs’taki konseri için özel olarak tasarlanan kostümü ile sahneye çıkan Nancy Ajram, sesi ve güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı.

Özel bir koreografi ve ışık gösterileri eşliğinde şarkılarını seslendiren dünyaca ünlü şarkıcı, Kuzey Kıbrıs’ta coşkulu bir hayran topluluğu karşısında olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Denize nazır sahnede şarkılarını seslendiren Lübnanlı sanatçıya hayranları da hep bir ağızdan eşlik etti.

Açık alandaki özel konserinde hareketli parçaları ile konuklarını coşturan Nancy Ajram, tam anlamıyla bir müzik ziyafeti sundu. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Nancy Ajram, konser alanını dolduran bine yakın hayranına teşekkürlerini sunarak havai fişek gösterisi eşliğinde sahneden ayrıldı.