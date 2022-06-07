İnsanları kandırma

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu kardeşinize saldırmak Türkiye’ye saldırmaktır” sözlerine tepki gösterdi.

Babacan, " Türkiye, Erdoğan'dan çok büyüktür. Türkiye 1'den çok büyüktür. Kimse laf oyunlarıyla insanları kandırmaya çalışmasın” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Bu kardeşinize saldırmak Türkiye'ye saldırmaktır” sözlerine, kağıda “Türkiye eşit değildir Erdoğan” yazarak karşılık verdi. Erdoğan'ı “‘Türkiye eşittir Erdoğan' denklemini kurmaya çalışıyor” diyerek eleştiren Babacan, şöyle konuştu:

“Kendisini ülkeyle ve milletle özdeşleştiriyor. Öyle değil, kimse kusura bakmasın. Bugün seçim olsa sayın Erdoğan kazanamaz. Kazandığı dönemde bile 50+1'le kazandı. 50+1'le seçimi kazanan Cumhurbaşkanı nasıl ‘Ben Türkiye'yim' der? Kendisine oy vermeyen insanlarla kendisini nasıl eşitler? ‘Türkiye eşittir Erdoğan' denklemini kurmaya çalışıyor. Böyle değil. Türkiye eşit değildir Erdoğan. Türkiye, Erdoğan'dan çok büyüktür. Türkiye 1'den çok büyüktür. Kimse laf oyunlarıyla insanları kandırmaya çalışmasın.”

Erdoğan’ın ‘Ben olmazsam Türkiye olmaz' “demeye getirdiğini” savunan Babacan, “Bu ülkenin aslanlar gibi gençleri, pırıl pırıl siyasetçileri var. Türkiye'de ülkeyi kendisinden çok daha iyi yönetecek güçlü bir kadro var. Artık Erdoğan dönemi bitiyor. Müsait bir yerde inmesi lazım” ifadelerini kullandı.

