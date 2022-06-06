Yoğun katılım oldu

Gönyeli’de Yenikent Bahar Şenliği önceki gün Belediye Bulvarı’nda gerçekleştirildi.

Bahar Şenliği 16 saat sürerken, ülkenin dört bir yanından katılım oldu.

Son iki yıldır pandemi nedeniyle yapılamayan Bahar Şenliği’nin özlemiyle şenlik alanını dolduran vatandaşlar hem müzik eşliğinde eğlendi hem de yiyecek içecek stantları ile gecenin geç saatlerine kadar sosyalleşme imkânı buldu.

Her yıl düzenlenen 8. Uçurtma Şenliği de yapıldı. Yaklaşık bin 500 adet uçurtmanın dağıtıldığı Uçurtma Şenliği’nde çocuklar uçurtmalarını uçurttu. Uçurtma şenliğinin ardından çocuklara dondurma da ikram edildi.

Yenikent’teki Belediye Bulvarı’nda kurulan ana sahne ve bulvar boyunca çeşitli bölgelere yerleştirilen çocuk oyunları, stantlar ve müzik yayınları ile sabah saat 10.00’da başlayan şenlik, akşam saat 23.00'e kadar sürdü.

Bisikletli Gönyeli sürüşü yapıldı

Şenlikte akşamüstü bisikletli Gönyeli halk sürüşü de yapıldı. Bisiklet etkinliğinin yanı sıra Erbulut Jimnastik gösterisi de beğeniyle izlendi.

Gençler Burry Soprano ile coştu

Bu yıl şenlikte özellikle gençlerin aşığı olduğu ünlü sanatçı Burry Soprano konseri de yer aldı. Ana sahneyi dolduran gençler Burry Soprano ile gecenin geç saatlerine kadar eğlenerek şarkılara eşlik etti. Burry Soprano konserinin yanı sıra Gönyeli Yenikent Bahar Şenliği’nde ülke sanatçılarından Retro Çalgıcıları, efsane Dj COŞKUNER, Rap sanatçıları EGOIN ve BENKAR da sahne alarak şenliğe katılanların güzel vakit geçirmesini sağladı.