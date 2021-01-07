Süreç sonuç odaklı olmalı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in kendisine gönderdiği mektuba verdiği yanıtta, sürdürülebilir bir uzlaşı için iki taraf arasında yeni bir ortak zemin olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılacak gayri resmi ve beş artı BM formatında bir toplantıyı desteklediklerini ifade etti. Yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşı için Kıbrıs’ta ve bölgede hüküm süren yeni koşullar ışığında, iki taraf arasında, eşit uluslararası statüye sahip iki egemen devlete dayalı bir iş birliği ilişkisi kurulmasını amaçladıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri’nin yeni yılını ve Noel’ini de kutladığı mektubunda Kıbrıs’ta federal bir çözüm arayışının on yıllardır devam eden bir süreç olduğunu belirterek, BM eski Genel Sekreterlerinin tüm uzlaşı, çaba ve girişimlerinin Kıbrıs Rum tarafınca engellendiğini hatırlattı.

Tatar, Crans-Montana’da Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin ortaya koyduğu tüm esneklik ve iyi niyete rağmen, Kıbrıs Rum tarafı ve Yunanistan’ın bir çözüme varma niyeti olmaksızın uzlaşıyı engellediğini ve statükoyu devam ettirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Rum tarafı çözümün kendisini reddetti

Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın Güvenlik Konseyi’ne sunduğu 28 Mayıs 2004 tarihli raporunda, Kıbrıs Rum tarafının yetki ve refahı Kıbrıslı Türklerle paylaşmayı reddettiklerini belirttiğini hatırlatarak, Kıbrıs Rum tarafının, sadece BM planını değil, çözümün kendisini reddettiklerini vurguladı.

1963 yılının Aralık ayında silah zoru ile iki halkın eşit kurucu ortak olarak kurdukları Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ele geçiren ve tanınmış hükümet olmanın avantajlarını kullanan Kıbrıslı Rumların, yetki paylaşmaya niyetlerinin olmadığını belirten Tatar, Kıbrıs Rum tarafının sözde “Kıbrıs hükümeti” olarak kendi yollarına gitmeyi ve “sürdürülemez” olarak tanımlanan statükoyu devam ettirmeyi tercih ettikleri kaydetti.

İki egemen devlete dayalı iş birliği

Cumhurbaşkanı Tatar, üst düzey BM yetkilisi Jane Holl Lute’a adaya yaptığı ziyaret sırasında, adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir çözüm için Kıbrıs’ta ve bölgedeki yeni koşullar ışığında, iki taraf arasında, eşit uluslararası statüye sahip iki egemen devlete dayalı bir iş birliği ilişkisi kurulmasını amaçladıklarını izah ettiklerini belirtti.

Tatar, adaya ve bölgeye sürdürülebilir, güvenlik, istikrar ve iş birliği getirecek bir uzlaşı arayışında iki taraf arasında yeni bir ortak zemin olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılacak gayri resmi ve beş artı BM formatında bir toplantıyı herhangi bir önkoşul olmaksızın desteklediklerini ifade etti.

Yeni süreç zaman takvimli olmalı

Sürecin çöktüğü nokta olan Crans-Montana’da bırakıldığı yerden yeniden başlamanın söz konusu olmadığını belirten Tatar, yeni ortak bir zemine dayalı bir sürecin, sonuç odaklı ve anlamlı olabilmesi için zaman takvimli olması gerektiğini de vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının fikirlerini tasarlarken sadece ileriye dönük bir yaklaşımla değil, aynı zamanda, yalnızca üç yıl sürmüş başarısız 1960 Ortaklık Cumhuriyeti deneyimini de tekrarlamamak açısından sürdürülebilirlik unsurunun dikkate alındığını belirtti.

Posta Dairesi heyeti ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Posta Dairesi’nin 57’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Posta Dairesi Müdürü Hasan Şentürkler ve beraberindeki heyeti kabul ederek, görüştü.

Posta Dairesi’nin 6 Ocak 1964 tarihinde çok zor koşullarda ve büyük emekler sonucu kurularak hizmete başladığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, dairenin Kıbrıs Türkü’nün dünyayla ilişkilerinde büyük öneme sahip olduğunu dile getirerek, posta pulları sayesinde ülkenin tanıtımına yapılan katkıya dikkat çekti.

Ata Atun’dan Tatar’a ziyaret

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs İlim Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ata Atun’u kabul etti.

Yapılan açıklamaya göre, Tatar ve Atun, Kıbrıs konusu ve yükseköğretim sektöründe yaşanan gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.