Zanlılar 64 bin lira ödedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Tuzla’da, yılbaşı gecesi alkolün etkisiyle av tüfekleri ile havaya defalarca ateş ettikleri ileri sürülen ayrıca kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan bir kişinin evine 2 el ateş ederek, zarar verdikleri ileri sürülen gençler kefaletle serbest bırakıldı. Mesele kapsamında tutuklu bulunan zanlılar Halit Besimoğlu, Sabri Çifçioğlu, Dündar Minalay, Şefik Güleri, Mehmet Teoman, Besim Besimoğlu, 17 yaşındaki M.G, İrfan Özbaysal ve 16 yaşındaki Y.D, teminat talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkeme 8 zanlının kişi başı 8 bin lira teminat yatırmasına emir verdi.



Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Salih Fidan Ersan, zanlıların 31 Aralık 2021 tarihini 1 Ocak 2022’ye bağlayan gecede saat 01.00 sıralarında Tuzla’da defalarca havaya ateş ettiklerini söyledi.Polis, Tuzla Spor Kulübüne ait yapım aşamasındaki sahanın orada da defalarca havaya ateş eden zanlılardan Halit Besimoğlu’nun kız meselesi yüzünden husumetlisi olduğu bir şahsın evine de 2 el ateş ederek, evin camlarının, duvarlarının ve ev içerisindeki televizyonun kasti hasara uğrattığını açıkladı. Polis memuru, tüfeklerin Sabri Çifçioğlu ile Dündar Minalay’a ait olduğunu belirtti. Polis, bölgede yapılan aramalarda 50’den fazla patlamış fişek ele geçirildiğini ifade etti.Zanlılar hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, mahkemeden uygun teminat talebinde bulundu. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların, 8’er bin TL nakit teminat ödemesine ve KKTC vatandaşı birer kefilin 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.