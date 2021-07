‘Zarar ediyoruz’

Ömer KADİROĞLU

Ülke genelinde sıcak havaların etkili olduğu son günlerde yapılan elektrik kesintileri esnafı çileden çıkardı. Kesintilerden dolayı zarar gören esnaf, yetkilileri eleştirdi. Diyalog’a konuşan işletmeciler “bu kabul edilebilir bir durum değil, parasını ödüyorsak elektrik hizmetini de almak isteriz, yıllardır hep aynı sorun ve kimse çözüm üretmiyor” dedi. Esnaf, kesintilerden dolayı klimaların, jeneratörlerin arızalandığını dile getirdi. Esnaf, gıda işi yapan bazılarının jeneratörü olmadığı için ürünlerinin bozulduğunu dile getirdi. Esnaf, “Elektriklerimizi düzenli olarak ödüyoruz ve kaliteli bir hizmet bekliyoruz” dedi.

Ne dediler…?

Suat Kurt

“Elektriklerimiz uzun süredir kesik. Biz çikolata sektörü olduğumuz için jeneratör kullanıyoruz. Elektriklerin gelip gitmesi ile jeneratörümüz arıza yaptı ve tamirini yeni bitirdik. Bu bizim için büyük bir sıkıntıya neden oluyor. Bu durum kabul edilebilir değildir. Ben nasıl ki faturamı tam ödüyorsam hizmeti de tam almak istiyorum. Yetkililer tarafından bölge bölge kesinti yapacağız açıklaması da tamamen talihsizliktir. Elektrik faturalarını ödemediğimiz zaman hemen kesen hükümet yaşanan bu sıkıntılara çözüm üretmelidir. Pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçtiğimiz bugünlerde devlet destek olacağına köstek oluyor. Teknecik Elektrik Santralinin yetersiz olduğunu ifade eden siyasiler, gereksiz yerler yerine bu gibi elzem yerlere yatırımlar yapılmalıdır. Her gelen hükümet Elektrik Kurumu ile ilgili birçok sorun dile getiriyor ancak kimse çözüm için çalışmıyor. Kalıcı bir çözüm istiyoruz. Benim jeneratörüm var ancak jeneratörü olmadığı için ciddi zararlara uğrayan arkadaşlarım var. Bunları görüp ona göre tedbirler almalarını bekliyoruz.”



Hayriye Anıt

“Yenikent bölgesinde sabahtan beri elektriklerimiz kesiktir. Dükkânımıza alışverişe gelen müşteriler içerisi çok sıcak olduğu için daha sonra geliriz diyerek geri döndüler. Küçücük bir dükkânım var ve 450 lira elektrik faturası geliyor. İtiraz etmiyoruz ödüyoruz ancak faturalarımızı düzenli ödesek de kaliteli hizmet alamıyoruz. Elektriklerin gelip gitmesinden dolayı klimalarımız arızalandı ve çalışmıyor. Santralin yetersiz kaldığını söylüyorlar ancak bu kadar insan faturalarını düzenli ödüyorken böylesi bir açıklama karşısında çok kızgınız. Dünyanın en pahalı elektriğini kullanıyoruz. Evimin elektriği hiçbir zaman bin TL altına düşmedi. Yaşanan sıkıntılar yıllardır var olan sıkıntılar ve hiçbir çözüm üretilmiyor. Bu durumdan hiç mutlu değiliz.”



İhsan Üzgüner

“Elektrik santrali ve Elektrik Kurumunda yaşanan sıkıntılar bir iki günlük sorun değildir. KKTC’nin her zaman yaşadığı sorunlardan biridir. Gelmiş geçmiş hiçbir hükümet yaşanan sıkıntılara çözüm üretmedi. Bu kadar zamandır insanlardan topladıkları elektrik paralarını ne yaptılar? Santralde yaşanan sıkıntıları radikal bir çözümle iyileştirmeye giderler ve bu halkı bu sıcaklarda perişan etmezlerdi. Biri bir tarafta eylem yapar, diğeri diğer taraftan inatlaşır ve bedelini halk öder. Giderler Mecliste otururlar hiçbir şey yapmazlar bir de üstüne tatile çıktılar. Bu halk bunu hak etmiyor. Kaçıncı yüzyıldayız ve hala elektrik kesiliyor, trafo patlıyor veya direk devriliyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz ve yetkililerden acilen kalıcı çözümler bekliyoruz. Bu memlekette artık huzurumuz kalmadı.”



Aşkın Yıldırım

“Uzun süren bir elektrik kesintisi oldu ve iş yerimizde çok büyük mağduriyet yaşadık. Dükkanımızda her şey elektrikle çalıştığı için yapılan kesintiler nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşadık. Elektriklerimizi düzenli olarak ödüyoruz ve kaliteli bir hizmet bekliyoruz. Herkeste jeneratör olmayabilir. Kiminin hastası kiminin çocuğu kiminin ise elektrikle döndürdüğü bir işi var ve bu yaşanan sıkıntılara kalıcı bir çözüm bekliyoruz. Uzun yıllardır bu elektrik kesintileri yaşanıyor ancak hiç kimse çözüm üretmedi. Yetkililerden ricamız artık çağ değişti ve bu sorunların kolayca aşılabileceğini de görüyoruz bu nedenle kalıcı bir çözüm bekliyoruz.”