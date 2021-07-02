Bugün 43 derece olacak

Güney Kıbrıs’ta da kavurucu etkili oluyor. Rum Meteoroloji Dairesi bugün hava sıcaklığının 43 dereceye çıkacağına dair uyarıda bulunurken, kavurucu sıcaklardan bunalanlar plajlara, havuzlara akın etti.

Hava sıcaklığının dün 42 derece olduğu belirtilirken, Rum Meteoroloji Dairesi, bugün öğleden sonraya kadar aşırı sıcaklar nedeniyle uyarıda bulundu.

Rum Meteoroloji Dairesi açıklamasında, turuncu tehlike düzeyi temelinde hava sıcaklığının iç bölgelerde 43, yüksek dağlık bölgelerde ise 35 dereceye ulaşmasının beklendiğini açıkladı.



Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2021, 04:58